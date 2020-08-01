因遊客大爆量，導致影響澎湖當地生活品質，居民們也開始出現怨言，澎湖縣政府因而有意向遊客收取旅遊稅、登島費，立即引發各界議論，交通部長林佳龍今（1）日參加龜山島開放20周年登島慶祝活動時表示，對於地方政府的一些想法，交通部正在觀察、瞭解，並將會提供專業的意見及協助。

林佳龍不懂趨吉避凶？塞雪隧大遲到.感受爆炸性旅遊

林佳龍並以龜山島極小琉球為例表示，龜山島每天有1800人的登島人數總量管制，小琉球的生態旅遊也很吸引人，當地也有採取一些配套措施，因此對於外島或是特殊景點的管理，如果地方縣市政府有配套措施，交通部將會進一步瞭解，並提供專業意見做為參考，就像是龜山島的管理經驗，既能維持高品質的旅遊，同時也對在地經濟帶來正面的效果。

對於是否會進一步考量放寬龜山島每日1800人的總量管制？林佳龍表示，這還涉及到每日交通工具的承載量、龜山島環境的負荷量，以目前的管制措施來看，效果相當不錯，旅遊品質也比較好，宜蘭縣本身擁有很強的觀光吸引力，龜山島只是到宜蘭遊程的一部分，還要能讓遊客在宜蘭從事其他的觀光消費活動。

(中時 )