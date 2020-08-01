李登輝追思，黃石城家人攙扶下前來。曾薏蘋攝

前總統李登輝追思會今上午10時開放，開放民眾追思，李登輝女兒李安娜、李安妮、女婿賴國洲等人也低調前來，神情肅穆。

李登輝家屬今非常低調現身，跟一般民眾排隊向李登輝致意，離開時，幾乎沒人發現李登輝家屬也在人群中。

與李登輝交情深厚的臺灣傳統基金會董事長黃石城，雖然行動不便，但還是在女兒前台聯立委黃文玲攙扶下前來；黃受訪表示，李住院後，他們常常跟李家屬表達關心，了解李登輝的狀況，「這都是應該做的事」。

此外，蔡總統赴故李前總統緬懷追思會場致意後，現場有媒體喊話詢問李前總統是否安葬於五指山一事，蔡總統只有點頭示意；總統府發言人張惇涵重申，相關治喪事宜總統府已於昨天有說明過，近日將會由總統指示組成治喪大員會議，由蘇秘書長籌辦，並依慣例由副總統召集，治喪大員的組成將體現國家對李前總統開創國家民主、多元新時代的崇隆與敬意。

張惇涵強調，至於後續相關治喪事宜，包含告別式、追思禮拜等相關安排，將會在後續工作會議統籌，並在與李前總統家屬討論後，再行對外說明。

(中時 )