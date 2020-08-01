新北市新莊區民眾在PPT發文，樓上鄰居半夜疑似吸食「笑氣」，且伴隨鋼瓶碰撞聲，噪音問題嚴重擾鄰，報案後警方卻表示「笑氣不違法，無法處理」；警方回應，笑氣非屬毒品，持有笑氣不違法，經訪查後，屋內有3人正在吸食，當場依《社會秩序維護法》移送偵辦，並查扣2瓶氣笑鋼瓶。
民眾在文中提到報案過程，警方請他自己蒐證，再到派出所做筆錄當證人，才有辦法受理，李先生則回應吸食笑氣可依違反社維法第66條開罰，並詢問警方自己主動提供線索，是否能調閱監視器積極偵辦，有運送鋼瓶等相關畫面，不料警方卻回答「沒辦法，要你本人拿證據來派出所做筆錄才可以。」憤而在PPT發文。
警方回應，先前有接獲民眾檢舉噪音問題，未提及有疑似吸食笑氣的情形，因噪音問題需3人以上民眾做筆錄才能裁罰，曾請民眾前來做筆錄，但民眾拒絕，才會回應無法處理。
警方表示，昨日訪查後，發現屋內有27歲楊姓女子、28歲李姓女子、33歲游姓男子一邊打掃屋內準備退租、一邊吸食笑氣，當場以現行犯將3人帶回，依《社會秩序維護法》移送偵辦，並查扣2瓶氣笑鋼瓶。
警方也說，已與屋主協調，讓3名租客盡快搬離，接獲民眾檢舉都會處理，無民眾所說警方不願處理狀況。
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(中時 )
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