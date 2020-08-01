洋基先發投手田中將大回歸了，他2日將於主場迎戰紅襪。上個月他被隊友史坦頓(Giancarlo Stanton)擊出的初速112英里(約180公里)強襲球打傷頭部，田中現在考慮在帽子裡墊上防護層。同時救援投手查普曼(Aroldis Chapman)也從新冠肺炎痊癒準備歸陣。

田中透過翻譯表示：「訓練員推薦我使用(帽子防護墊)，結果我並沒有被妨礙的感覺，甚至感覺不到它的存在。所以我覺得這可能有用，至少能讓我安心。」大聯盟多年前推過投手用頭盔，但投手普遍覺得會干擾投球動作而棄用。田中可能在正式比賽繼續使用防護墊，畢竟他今年季外要簽新合約，必須更小心保護身體。

查普曼被看好能很快返回投手丘，總教練波恩(Aaron Boone)說：「我們都知道查普曼是個健身狂，他的病不嚴重(無症狀)，所以他總是保持良好體態。他也在自家練投，我希望他能夠比一般人更快準備好。」查普曼缺陣的期間，洋基布瑞騰(Zack Britton)暫代終結者，有兩場無失分救援成功。

(中時新聞網)