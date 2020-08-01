海軍紀德級基隆號（舷號1801）一名已婚蘇姓上士，2019年在艦上與21歲高姓女下士，在輪機房中激戰，遭另名男士官偷拍，剪成166秒後取名「女士官狂叫蓋過輪機聲」上傳網路，遭被蘇男提告，法院日前判決偷拍士官應賠償蘇男15萬，蘇男與高女事發後遭記二大過汰除，高女淪為月入28K加油站打工妹。

蘇姓上士指控，2019年間他與同艦的高姓女下士交往，2人經常在艦上辦公室約會與愛愛，偷拍士官竟在同年3月29日上午11時30分左右，用手機竊錄2人性交過程，事後還將影片剪輯後，傳給同艦5名官兵觀看，已侵害他的隱私權。

蘇姓上士稱，事件曝光後他遭到撤職、同事異樣眼光，讓他承受精神痛苦，決定向偷拍士官求償67萬餘元的薪資損失、28萬餘元的精神撫慰金，共96萬餘元；偷拍士官則稱，蘇男是因為違反軍紀倫常才會被撤職，與他偷拍的行為無關，求償的精神撫慰金數額也過高，希望法官能酌減。

高雄地方法院勘驗各項事證後認為，偷拍士官竊錄蘇男與女士官的性交過程，還散布竊錄影像給同艦官兵觀看，導致蘇男遭同袍以異樣的眼光看待，但因為拍攝只有腰部以下的畫面，無法從影片知道男女主角的身分，判決應賠償15萬元；刑事部分，偷拍士官被依竊錄非公開活動、散布竊錄非公開活動內容罪判刑8月，得易科罰金24萬元。

這起把軍艦當成海上摩鐵的事件爆發後，蘇姓上士的元配，對丈夫及高女提出妨害家庭告訴，高女後來與元配達成和解，判賠正宮90萬元，如今高女淪為月入28K加油站打工妹，其中一半須支付賠償金，生活十分困苦。

(中時新聞網)