監察院長陳菊將接任國家人權委員會主委。（趙婉淳攝）

民團推動20年的國家人權委員會今天正式啟動，蔡英文親自到場揭牌，蔡致詞時表示，該委員會將肩負起許多責任，「這些任務背後都有共同的精神，就是要在監察院監督的傳統上，進一步達到人權促進的保障層次」，並期許監委展現人權關懷，獨立公正行使職權，做國家的良心。

蔡英文致詞表示，國家人權委員會今天正式運作，這是我國人權保障的里程碑，回顧台灣民主的歷程，國家從限縮、侵害人民的權利，經過長時間努力，才逐漸成為保障人權、促進人權。

蔡英文說，政府也從成立諮詢性質的委員會，國際人權公約國內法化，建立國家人權報告審查機制，到現在設立符合聯合國獨立人權機構，一路走來要歸功許多人的付出，國家人權委員會揭牌的這一天，要向長期堅持理念的民主前輩致意，也要謝謝民間伙伴、學者專家的倡議與推動與立院的參與。

蔡英文指出，從今天起國家人權委員會將肩負起許多責任，包括調查人權侵害案件、研究檢討人權政策、提出各類人權報告、倡導人權理念跟推動國內外合作等，「這些任務背後都有共同的精神，就是要在監察院監督的傳統上，進一步達到人權促進的保障層次」，讓國家人權機制更加成熟、深化，新上任的國家人權委員可說是任重道遠。

隨後，蔡英文提出「三個祝福與期許」，首先，監察院應延續長期的人權關懷、獨立公正有效的行使職權，做國家的良心；其次，希望大家集體努力，完善國家人權委員會各項工作機制，不論是內部的子法規、院際溝通，建構明確的制度，讓促進人權的工作長久穩定持續下去。

最後，期許國家人權委員會帶著台灣人權的經驗，持續接軌國際，互相交流學習，讓台灣因對人權的重視，帶來獨特的貢獻。

蔡英文強調，雖然立院將成立修憲委員會，不論未來國家體制如何轉型，保障促進、接軌國際人權，將是政府不變的目標，希望台灣人權之路大步向前走。

而陳菊也指出，面對重大責任，她非常惶恐，但也覺得非常榮幸，她會如履薄冰，在人權道路這條路上，有很多犧牲奉獻的前輩，她承擔此職務必將全力以赴，知道她的責任；未來她也期許自己讓台灣社會沒有恐懼、壓迫，讓人民幸福、有尊嚴的生活著。

(中時 )