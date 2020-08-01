王浩宇臉書。

立法院爆發SOGO案，多位立委疑似收賄遭檢調約談，其中包含時代力量主席徐永明，對此，桃園市議員王浩宇表示時代力量在這起事件中相當「可惜」，因為他們標榜的「高道德標準」，在這起事件中恐怕會受到嚴重的打擊，更點名前立委黃國昌，「已經快24小時沒有發文」，是怕了嗎？

王浩宇指出，從上次高潞以用案，到這次徐永明疑似涉貪的事件，黃國昌以往的高道德標準，瞬間就變成不要未審先判。而事實上，黃國昌對於民進黨的政治人物，卻一向是未審先判、先打再說。

大創案、慶富案，只要是關於民進黨的事件，黃國昌一向是先打在說；王浩宇指出，但是見到最後，卻都證明根本沒有問題，根本都是抹黑。

但這次呢？王浩宇表示，雖然案件還在持續調查中，但依照黃國昌的標準，咆哮、痛罵、怒吼、拍桌，應該是他的基本動作呀？為什麼面對自己昔日的夥伴，跟他在SOGO案站在同一個陣線打徐旭東的徐永明疑似收賄被逮，黃國昌卻選擇沈默的？「你到底在怕什麼？」

(中時新聞網)