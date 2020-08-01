楊烈對於前總統李登輝逝世相當不捨，1日率先前往台北賓館弔念。。（圖／馬克吐溫國際影像提供）

前總統李登輝7月30日病逝於台北榮總，享耆壽98歲，今起於台北賓館設置追思會場供民眾悼念。在政治劇《國際橋牌社》中飾演總統的資深演員楊烈，今早10點也特地前往。楊烈表示，「心裡面是很難過，滿沈痛的，雖然說李前總統98歲，高齡高壽，但是過去他一個人獨當，擔當了對台灣民主所有的貢獻，這個是非常確定的事情，而且永遠都會留在我們的心裡，我對他，非常的敬重敬愛。」

楊烈在《國際橋牌社》中飾演總統「黎清波」，角色原型就是前總統李登輝。楊烈表示，「我們把他過去所有豐功偉業，對台灣民主的貢獻跟奮鬥，用他的勇氣，用他的智慧，把所有困境都一一化解掉，非常道地，落實了台灣的民主」。雖第一季影集在李前總統在世時推出，但楊烈不確定他本人是否看過。

楊烈談李登輝，一度說到哽咽。（粘耿豪攝）

楊烈透露《國際橋牌社》第2季將進入拍攝過程，「我心裡面本來是從一個戲劇的工作，轉由到我覺得這個是一個相當重要的任務，我們必須把前總統李登輝先生，他過往運用自己的勇氣跟智慧，帶給台灣所有的民主的寬裕，民主的境界，更應該把這角色扮演好，把它過去所有的事情讓大家都知道，這是我的榮幸。」也認為自己參與拍攝「做這件事情變成是個任務，不能辜負他以前對台灣的所有的民主作為，讓台灣能這樣平平順順走下來。」

或許是悲傷使然，楊烈受訪到一半突然停頓哽咽，被問到悼念期間有和李前總統說話？楊烈說「我只能說，其實我們還是很需要他，他在天上人間，我想他也會一直保佑我們」。至於話說到一半哽咽？楊烈說：「這個是難免啦，一定會，我真的非常敬重敬愛他。」

楊烈戴口罩排隊進入台北賓館悼念前總統李登輝。（粘耿豪攝）

為了角色準備，楊烈表示之前有和李前總統請益，也參考李登輝在美國、日本、在台灣所有演講實況，尤其在康乃爾大學演講，有句話「民之所欲，長在我心」精神很重要，第2季也會重現該演講片段，透過最新攝影科技，將臉部掃描換成楊烈進行演說。

《國際橋牌社》製作人熊九山透露，第2季訂於10月開拍，明年上映，會一路拍到第8季。第2季將赴外島拍攝，呈現1996年台灣飛彈危機，在前線弟兄如何面對軍事威脅。至於炮火轟炸等畫面，劇組希望請求國防部支援，但目前兩岸情況敏感，不確定國防部願不願意支援。由於該劇屬政治史實劇，李前總統離世劇情也將會寫進劇本。至於拍攝資金籌備進度？熊九山坦言，第2季製作費較前一季高，目前仍缺三分之一，希望各界可多加協助。

《國際橋牌社》製作人熊九山。（粘耿豪攝）

楊烈1日赴台北賓館悼念前總統李登輝。（粘耿豪攝）

楊烈1日前往台北賓館悼念前總統李登輝。（主辦單位提供）

(中時 )