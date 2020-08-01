柯文頓在正規賽最後3.3秒的補籃，徹底解救火箭原本即將落敗命運。(美聯社)

就算「大鬍子」哈登1日狂飆全場最高的49分，卻也不能否認這場勝利的真正功臣，還是他的火箭隊友柯文頓！柯文頓在正規賽結束前不可思議補進追平兩分球，更在延長賽最後關頭貢獻穩住勝局三分球，幫助火箭153比149逆轉氣走獨行俠。

這場比賽很快就陷入飆分大戰，雙方三分火力都很凶猛，但打到正規賽最後3.9秒，火箭仍以136比139落後，儘管火箭想用三分球追平，可惜獨行俠總教練卡萊爾下達故意犯規戰術，完全不給火箭三分出手機會，直接把哈登送上罰球線。

哈登先罰進了第1球，接著第2罰意外沒進，柯文頓竟在亂軍當中，直接把這球點了進去，讓獨行俠完全傻眼，比賽因此進入延長，到了延長賽，獨行俠似乎還沒恢復，柯文頓更在最後1分22秒投進穩住戰局的三分球，獨行俠大勢已去。

哈登除了飆進全場最高得分，也有9籃板、8助攻、3抄截與3火鍋，韋斯布魯克31分、11籃板與8助攻，豪斯20分，致勝功臣柯文頓13分、11籃板；獨行俠則以波爾金吉斯39分最高，東契奇拿下28分、13籃板及10助攻的大三元。

(中時 )