《中時電子報》精選5件不可不知的國際大事，帶讀者掌握今（1）日的國際新聞重點。

【1】 川普稱將開鍘TikTok 傳微軟有意收購

美國總統川普先前曾考慮禁止陸社群影音軟體抖音的國際版TikTok在美營運，如今他在7月31日表示，將於8月1日宣布正式封殺TikTok；另外報導也指出，微軟正在洽談收購TikTok，屆時所有權可能易手。

【2】 世衛：COVID-19疫情百年一遇 影響恐持續數十年

世界衛生組織緊急委員會6個月前對新冠疫情發出最高級警報，如今再度做出評估，稱疫情影響恐持續數十年。世衛秘書長譚德塞表示，這場疫情是百年難得一見的健康危機，其效應未來數十年都能感受得到。

【3】 遠離選票毒藥川普 美共和黨參院領袖憂失去多數席 要議員自救

據CNN報導，儘管共和黨目前在參院享有3席多數的優勢，但至少有6名現任參議員面臨民主黨對手的嚴重挑戰。數名資深共和黨人透露，參議院共和黨領袖麥康奈擔憂共和黨會失去參院多數席，已示意身陷險境的共和黨參議員，如果認為有必要，可以和美國總統川普保持距離。

【4】 躲領事館1個月才落網 共軍學者唐娟遭捕過程曝光了

具解放軍背景的陸學者唐娟日前因簽證詐欺案而躲至陸駐舊金山總領事館後，最後仍決定屈服，患有哮喘的她一度陷入歇斯底里狀態，一離開領事館時就被聯邦調查局盯上，就醫後就被逮捕。

【5】 日本有意派前首相森喜朗 出席李前總統葬禮

多名政府相關人士透露，關於台灣前總統李登輝的喪禮，日本政府及執政黨內部出現了由前首相森喜朗出席的方案。日媒指出，因為台日沒有邦交，日方將避免使用「政府特使」頭銜，而考慮以民間交流方式安排。

(中時新聞網)