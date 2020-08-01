教育部政務次長劉孟奇日前已在指揮中心宣布，開放應屆畢業生返台，但所有流程時間太慢，政府面對此事態度更是不斷拖延，一名陸生的台灣男友陸生投書到「返台推動小組」臉書，坦言因防疫政策讓陸生女友返台之路艱難，半年來兩人不斷爭吵到已分手，他對戀情遭政治扼殺感到悲苦萬分，但還是期望所有陸生都能回台念書，不再被歧視。

「我是一名台灣人，我和她在前幾天分手了」，該名男性網友寫道：「回首一年半的歲月，台北這座城市甚至這整座島嶼，處處都是我倆的影子。即便這段時間裡不免還是有爭吵，但卻是快樂的。」

他提到，2019年跨年當天，他剛好入伍當兵，「我倆算是除了寒暑假外第一次被迫分開」。一月中，他特別利用極短的放假時間，開車上來台北找陸生女友，送她搭上機捷，我們草草的擁抱後，並開玩笑著，認為不過就1個月又要再見了。「這一送，我倆沒再見過」。

他表示，突如其來的疫情爆發，年初的兩次宣布暫緩陸生來台，「使身處在軍營中的我十分憤怒，憤怒之餘，更多的卻是無盡的乏力感。這才讓我第一次實際感受到政府在實行政策上是如此的偏心與歧視」。

他說，天天盼著陸生女友能趕緊回到台灣，他每天搜尋的新聞頁面，不外乎是「陸生」就是「陸生返台」，「多少次的希望，隨後又都轉為絕望。」

他表示，即便我方公布今年持續招收研究生的訊息，仍然無法緩解他的不安。「她在家忙完畢業論文，緊接著又要準備考研的備審資料。隨著時間流逝，她變得逐漸消極，而我卻將不安的情緒施加在她身上，我們兩個越來越失衡。」

他指出，上個星期三，指揮中心和陸聯會一連公布幾則好消息，陸生女友也如願考上了台灣的研究所，「然而，我們還是分了。這場疫情下，我也沒能撐過去，從對指揮中心反覆推託責任感到沒耐心，對她也失去耐性了。」

他說，陸生女友曾向他說過，當初會來台灣，是因為台灣人很友善。到最後，她卻認為以陸生的身分在台灣花再多的錢也不會被善待，又何必去倒貼台灣。「唉，沒能走到最後還是很遺憾，還有很多事情說好了卻還沒一起去做。我在這向她說聲對不起，妳盡力了。」

他最後表示，還是要恭喜陸生返台這一事終於有進展，也恭喜錄取的碩博新生能夠再回到台灣。「期望你們都能平安的歸來，台灣還是有一群友善的人，不被這龐大、不友善的意識形態所遮蔽」。

(中時 )