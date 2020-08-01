傳港警以國安法正式通緝羅冠聰、鄭文傑、黃台仰等6名流亡海外人士。消息一出，5人透過社群網站回應。羅冠聰強調，一直主張外國應制裁陸港侵害人權的官員，即使令他被列入通緝名單，都不會改變，並稱正式與家人斷絕關係。朱牧民說，他成為美國公民近25年，如事件屬實，意味港警對美國公民發出拘捕令。

羅冠聰於Facebook發文說，從新聞媒體得知他與其餘五人，即將會被以「國安法」通緝，惟不知道其「罪名」是什麼。自己一直主張香港應有民主、自治，及外國應對中港侵害人權官員制裁，「這些倡議即使我被列入通緝令上，都不會改變」。他又稱自己所有在海外的倡議工作都是以個人身份而行，沒有與任何人有政治聯繫，離港後已沒有聯絡親人，並正式與他們斷絕關係，不再往來。

身在英國的劉康也於Fb發文，認為港府通緝是明顯政治迫害，港府對他因主張自由、民主、獨立而政治迫害，嚴重踐踏言論自由與人權。「太陽會如常升起」，自己沒有理由放棄政治立場。「我會繼續呼籲國際社會制裁香港政府與中國政府，包括制裁林鄭月娥、鄧炳強與小熊維尼。」

鄭文傑在Fb發聲明稱，他的言行秉持著人民的權利及自由，即使經歷分離、虐待、污名、窮困，也不退半步，「極權專制要以此肆意定我的罪，這終將是我一生的榮譽」，「專制政權之下，欲加之罪，何患無辭」。

黃台仰在Fb未有寫任何字，僅放上一張港澳辦副主任張曉明過去新聞照片，當時張曉明對鏡頭說了一句：「太陽照常升起。」

(中時 )