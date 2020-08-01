前總統李登輝追思會今上午10時開放，開放民眾追思，民進黨新竹市長林智堅中午抵達抵達台北賓館追思，林智堅受訪表示，感謝李前總統推動台灣民主化，讓他們這一輩，現在可以透過參與選舉實踐政治願景。

「感謝李前總統推動台灣民主」，林智堅說，現在能夠過選舉實踐政治願景，都是李前總統當時努力才有的成果，雖然李前總統離開，大家相當不捨也感到難過，但李前總統為台灣民主努力過程一定會留下典範。

林智堅是首位前往追思會的縣市首長，林智堅卡片寫下，感謝李總統讓台灣在自由的土地上，擁有民主，享受幸福。

(中時 )