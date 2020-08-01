台3線特產是「童乩」（重機）！橫山分局針對鄉民反應深夜重型機車噪音及危險駕駛問題，從7月30日凌晨起展開為期一週的專案取締勤務，1日統計2天共攔查84台重機，開單告發72件超速、越級駕駛等交通違規案件。

目前進入炎夏，白天酷熱，不少重機利用晚上成群結隊出遊，台3線已是重機最喜愛的行駛路線，車速輕鬆就能飆破百，不少路段更可以「壓車」炫技，使重機成為台3線的「特產」。

橫山分局指出，台3線限速在50到60公里，沒有標示車速路段，都是限速50公里，重型機車是視為「轎車」，在路口不能停在機車格，民眾反應重機行經橫山鄉路段時，排氣管「轟~轟~」的音量過大，嚴重影響居家安寧。

橫山分局長黃國師為預取重機車有競駛及酒駕、闖紅燈等違規情事，規畫為期一週的專案取締勤務，在台3線與轄內易發生交通事故地點如富林路、尖石內灣風景區、120線及竹60線，編排統合各所警力強力交通執法。

警方這2天共編排61班次、動用警力共100人次，攔查重機84台，告發72台交通違規，大部分是超速，其次是沒有重機駕照的越級駕駛。

黃國師呼籲重機車友們，台3線橫山鄉沿線老人、小孩居多，在騎重機欣賞沿途明媚風景時，務必放慢行車速度，嚴守交通安全規定，以免受罰，保障自身也維修他人用路安全。

(中時 )