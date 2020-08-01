港府昨宣布將立法會選舉延後一年，行政長官林鄭月娥今表示，有關決定無政治考慮，選舉有輸有贏，政府從來不會因為怕輸而阻礙選舉進行，又以去年11月區議會選舉為例，政府明知建制派會輸，但不會不選。

林鄭月娥今早出席電台節目時表示，押後選舉是由於疫情感染風險嚴重，選管會無把握辦到一場安全的選舉，亦有身處海外的選民致函政府，指若因為疫情不能回港投票，將會採取法律行動。她稱，既然緊急法賦予政府權力維護公共安全，行政機關就要有膽色運用權力。

對於延後選舉受到西方國家批評，林鄭月娥說，經歷《香港國安法》，體會到某些國家對待相關問題有雙重標準。她說，海外至今因受疫情影響而要延後原定選舉的國家，比不延後的多，包括英國、澳洲、歐洲。

林鄭指出，延後立法會選舉令議會出現一年「空缺」問題，將由全國人大常委會作出決定，暫時未知有何決定，但為釋除疑慮，她個人認為在延後選舉期間，應該讓現屆立法會繼續運作，邀請現任議員到立法會審議議案。

此外，林鄭強調，爭取連任但被取消參選資格的現任議員，未能取得入場參選的資格，但不等於有關人士今日不可繼續做議員，政府不能隨意取消現任議員的身份，香港是一個重視法律的地方，所有事情都要有法律根據。

(中時 )