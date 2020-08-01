在教育界服務32年退休的北埔國中老師劉瑞琴，持續用熱情奉獻教育，在北埔國中擔任輔導及客家傳統文化指導老師16個寒暑，榮獲109年第15屆教育奉獻獎。縣長楊文科肯定劉瑞琴推動客家傳統文化的用心，更樹立教育人員退而不休典範。

縣府教育處指出，第15屆教育奉獻獎全國共有20人，劉瑞琴老師享受教學，退而不休，獲此殊榮相當不容易，教育部將於教師節在陽明山中山樓表揚。

劉瑞琴老師2004年退休後，在北埔國中輔導學業或行為上需要關懷的學生，並配合學校客家生活推廣計畫，長期指導學生製作牛炆水、粽子、花生糖、擂茶、菜包、紅粄等客家傳統美食及客家母語教唱，生動活潑的教學，獲得師生的肯定。

劉瑞琴2010年參與客委會客庄資源普查工作，從研習、調查、建檔，將北埔鄉客家文化古物留下完整的記錄。2016年更進行客庄文化數位典藏整理，提供完整資料供研究參考，對客家傳統文化傳承的貢獻良多。

劉瑞琴同時積極投入社會教育工作，目前擔任大隘地區環境保護協會理事長、北埔鄉老人福利協進會總幹事、北埔鄉地方文化館志工隊隊長，並考上國家觀光導遊證照，積極投入北埔觀光導覽及文化推廣。

劉瑞琴實踐「人生以服務為目的」，貢獻退休的時光在教育、志願服務及客家文化傳承，獲得教育奉獻獎，地方人士都認是實至名歸。

(中時 )