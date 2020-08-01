蕾菈無奈澄清。（圖／翻攝自la.112814 IG）

被封為「小鄧紫棋」的網紅蕾菈是「反骨男孩」成員，先前她大方分享一夜四次性經驗，引發不少討論，最近她在反骨男孩闖六福村的影片中，因玩遊戲輸了被迫坐上「老油井」，結果她表情扭曲，在座位上狂蠕動哀號，引來網友批評，稍早她也在限時動態回應主因。

有著魔鬼身材和神似鄧紫棋明星臉的蕾菈人氣超高，她常在網上分享兩性話題，曾透露一晚四次性經驗，卻被網友酸下面鬆，她反批：「不懂我只是上別人頻道分享自己與男朋友的經驗，被網友撻伐我眾人插、說我很亂、說我鬆，我不理解，請問跟自己男朋友發生關係怎麼了？」

最近蕾菈隨著反骨男孩到六福村拍外景，其中她因被懲罰必須坐上「老油井」，讓原本還笑臉迎人的蕾菈瞬間變臉，在位子上狂叫長達3分鐘，網友則留言批評她「效果太過」、「尖叫聽多人好討厭」，對此，蕾菈在IG上喊冤，澄清：「不要再罵了，我是真的怕高，心臟是真的不好，怕當然就是要叫啊～」坦言相當委屈。

(中時新聞網)