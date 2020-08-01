鹽水區農會研發的寬版日曬意麵很受消費者喜愛，每月替農會增加20萬元業績。（莊曜聰攝）

台南市鹽水區農會創會百年，規畫3場結合在地社區特色的產業活動，1日在歡雅分部開跑，除了招牌的意麵及風味餐試吃外，還有打竹陀螺、猜甘蔗「臆桄」等農村童玩體驗；鹽水農會從2月起推出日曬寬版意麵，不受疫情影響，每月平均都有20萬營業額，還有英雄麵、農遊券等利多加持，銷量成長3成，跟番茄果乾並列農會招牌雙寶。

鹽水意麵是遊客必點的招牌小吃，趕上乾拌麵風潮，鹽水區農會開發新的寬版日曬意麵，配上特製油蔥醬包，口味獨特，雖然價格不算便宜，但很受消費者青睞，平均每月熱銷近5000包，成了新的金雞母。

鹽水區農會邱子軒說，農會20年前就設置意麵廠生產傳統意麵，日前再研發出新版意麵，寬度是傳統麵條的2倍，更耐煮也更有Ｑ度及咬勁，原料都是在地農民生產，除了農會超市、宅配外，也搭配市府行銷的「英雄麵」進入量販同路，打響名號。

新冠疫情期間宅經濟抬頭，寬版日曬意麵自2月來每月替農會增加約20萬元業績，農遊券上路後，連帶農會超市業績也增加近3成，鹽水農會針對意麵、番茄果乾也推出農遊券促銷組合，3包番茄果乾原價390元，果乾加日曬意麵組合原價325，都只要一張農遊券就能買到，相當優惠。

(中時 )