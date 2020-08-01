僑光科大新任校長余致力捨棄北部舒適圈，盼帶領僑光迎向全新未來。（林欣儀攝）

學術論文與倫理問題近來爭議不斷，私立僑光科大去年也曾走過相關風波，揮別過去的風雨，校方力邀原世新大學副校長余致力接任新校長職務，1日舉辦交接典禮；余致力強調，未來將鎖定六大策略、帶領學校往前邁進，盼成為中部最佳私立科技大學。

交接典禮在僑光科大董事長陳伯濤監交下，代理校長吳嘉生將印信交給新任校長余致力，象徵僑光將邁入新時代。陳伯濤表示，余致力學術淵博、校務行政經驗豐富；未來校方盼推動加強學生品格教育、發展雙語國際特色、畢業即就業、教職員工評鑑制度化4大目標。

教育部技術及職業教育司長楊玉惠致詞時表示，在少子化的衝擊下，如何帶領學校穩健向前走，校長擔任重要關鍵，而學校能永續的關鍵就是把學生教好。

接下僑光科大重擔，余致力笑稱是「揮別台北舒適圈」，他強調，僑光未來願景就是躍升成為中部最佳私立科技大學，達成的方式可分為六大策略，包括建立優良團隊、做好管理且重視品質、落實績效評估、多元行銷與拓展人脈、爭取各項外部資源。

對於近來學術論文引發的各項爭議，余致力認為，做任何事情都要尊法合規，甚至層次要更高、必須符合倫理；僑光創校就以誠信為校訓，人難免犯錯，但有錯一定要改，未來努力做到最好，不只僑光、全國大學或整個社會都需要這樣的覺醒，尤其教育，教人比教書更重要。

(中時 )