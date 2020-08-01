前高雄市長韓國瑜遭罷免後，知情人士透露韓營仍在規劃謝票之旅，預計8、9月開始全台謝票。民進黨桃園市議員王浩宇更表示，韓國瑜復出的首站很有可能是桃園，他也認為這是韓國瑜最好的選擇。

《鏡週刊》日前引用消息人士報導，韓國瑜營正規劃8、9月開始全台謝票，擬為復出打頭陣，但韓國瑜出面反駁有關提名高雄市長補選候選人李眉蓁一事，且是否為李眉蓁站台也未有明確答案，是否競逐黨主席也還未可知。

王浩宇在政論節目《台灣最前線》上表示，從韓國瑜被罷後，他們就一直友聽到韓國瑜要全國大謝票，也有在桃園聽到一些藍營政治人物說，韓國瑜可能要來的訊息，但最後沒來。

王浩宇更表示，大家一直都在猜韓國瑜的下一步，第一當然是黨主席江啟臣不行的話，是不是要接國民黨黨主席。第二就是首站復出之地選哪？王認為桃園的確是合適復出的地點，因為高雄被罷、台南偏綠、又不能和台中市長盧秀燕和新北市長侯友宜搶，而台北是藍委蔣萬安，韓國瑜唯一可選就是桃園，而他也聽到韓國瑜有在評估的訊息。

(中時新聞網)