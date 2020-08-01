節目介紹多款富教育性或具台灣特色的桌遊。（圖／龍華電視提供）

電視台首部自製節目《桌遊新樂園》自去年8月開播以來，收視亮眼，獲得小朋友和家長的支持，奠定好口碑。尤其第二季《台灣原創桌遊篇》更是介紹了很多觀眾相對不熟悉的國內自行研發自產的桌遊。

為了感謝觀眾們的喜愛，以及推廣更多台灣原創桌遊，《龍華動畫台》今年暑假推出最新自製單元《桌遊新鮮報》。一樣由受小朋友喜愛的小龍哥哥及原創姐姐主持，每周半小時以「資訊情報站」的形式介紹4-5款各類富教育性或具台灣特色的桌遊給觀眾。

《桌遊新鮮報》每集以國小生最喜歡的「腦筋急轉彎」作為開場，小龍哥哥和原創姐姐互拚腦力、互相抬槓，讓小朋友一起動腦並會心一笑。接著每個桌遊介紹都有不同的創意方式，像是利用豐富多彩的圖卡、驚喜的玩具開箱、親子互動同樂、以及網紅的實際體驗，非常適合親子一起收看，看到感興趣的桌遊，可以利用暑假期間到各大桌遊店租借或是購買回家增進親子感情，孩子們也能跟同儕一起交流，建立良好的人際關係。

《桌遊新鮮報》將在8月1日起每周六日下午五點，在中華電信MOD 104頻道《龍華動畫台》播出。全台首播。

(中時新聞網)