今年獲「大樹爸爸」表揚的陳璡陞。（洪榮志攝）

父親節將近，台南市政府1日提前舉辦「父愛綻放、幸福EVERY DAD」感恩活動，表揚52位父親代表，感謝他們對家庭及子女們無私的付出，並祝福爸爸們幸福EVERY DAD、幸福每一天。市長黃偉哲還與此次最高齡的91歲謝戅記，一起打開幸福的大氣球，象徵父愛綻放、父愛滿溢。

黃偉哲表示，「爸爸」2個字寫起來簡單，但背後的使命與責任感，是當了爸爸的人，才能體會箇中滋味及甜蜜。52位接受表揚的父親，都是為保護家庭、照顧家人，無怨無悔付出、肩負重擔的超級英雄。他們不同的愛與包容，都提供孩子們許多的支持與關懷；每個爸爸的故事，都是令人感動的詩篇。

今年受表揚的父親，分別代表5種不同生活境遇、背景，卻有著相同滿溢的父愛；有照顧家中身心障礙子女的「勇者爸爸」5人；秉持原住民族傳統負擔家計的「原住民Ama（阿瑪／爸爸）」2人；父兼母職自強不息的「自強爸爸」2人；替代父母養育孫姪甥子女及寄養家庭的「大樹爸爸」5人，以及熱心公益教養兒女深獲好評的「晶鑽爸爸」38人。

此次最高齡的「晶鑽爸爸」謝戅記，三代同堂熱絡出席表揚大會。謝爸爸早期生活困苦，憑藉微薄收入將6名兒女拉拔長大，子女們也都事業有成、孝敬父母，孫輩們更是品學兼優，繼承家族的美好傳統。

51歲的「大樹爸爸」陳璡陞，家裡雖有1對未成年子女，但7年來不僅無私地將父愛分享給多名發展遲緩的寄養童，還為此不辭勞苦參加受訓、講習，希望提供這些不幸的孩子，最周全的照顧。

(中時 )