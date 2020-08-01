時代力量黨主席、前立委徐永明等6名立委涉收賄弊案，近日遭檢調約談，而徐永明遭查，也讓過去力打弊案、反貪汙色彩鮮明的時代力量備受質疑。但綠營粉絲團「只是賭爛」回應卻稱「為維持台灣民主自由，這種人貪汙我可以接受」，讓國民黨台北市議員徐巧芯看不下去發文痛批。

北檢昨天出動7名主任檢官、27名檢察官，指揮調查局等7個外勤調查處站230名調查、檢察事務官，搜索調查6名現任、前任立委住處、國會辦公室和約談助理等人，檢調懷疑多名立委接受李恆隆賄賂介入SOGO經營權案，施壓經濟部並推動《公司法》第9條修法，並約談前立委徐永明及前徐永明辦公室林姓主任及李姓助理。而徐永明過去曾在第九屆第五、六會期擔任立法院財政委員會委員，期間相當關心財政相關的民生議題。對徐永明此次捲入涉貪疑雲，時力昨發聲明表示，徐永明正配合偵辦調查，決策委員會也會請徐說明，並依黨內相關程序處理。

但對於徐永明涉貪，經常痛譙藍營的綠營臉書粉專「只是堵藍」近日卻在粉專回應稱，「我的標準很簡單，只要幫忙打退老共讓人民安居樂業守住疫情、處理黨產、年金改革、維持台灣民主自由主權性，這種人貪汙我可以接受，但在那邊背刺不幫忙，我一定打死你」。

相關言論也讓藍營年輕一輩的徐巧芯回應，「雖然這個粉絲頁本來就沒什麼參考價值，不過現在才知道他的理念是『顏色對了，貪污也沒關係』。以後哪邊再引用『被NHK認證的網軍粉專』時，別忘了提醒對方還有這件事」。她並強調「貪污你可以接受我不能，藍綠黃都一樣」。

另外，對於綠委蘇震清涉案，「只是堵藍」今(1日)也發出聲明文表示，「蘇背負著屏東蘇家的聲望，扛著民主進步黨的招牌，卻跟著一起墮落，你對的起小英總統的栽培嗎？對的起2020為了你而自願退讓去不分區名單的莊瑞雄委員嗎？」。聲明也呼籲，「退黨不代表是真的負責自己錯誤行為，蘇震清一次背叛那麼多人的期待，若罪行明確，麻煩自動請辭立委，不要連累總統跟民進黨其他人的努力」。

(中時新聞網)