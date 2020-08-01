2018年底在美國政府要求下，加拿大警方拘留中國通訊設備巨頭華為副董事長兼財務長孟晚舟，事件引發軒然大波，中美科技戰因此升級。在歷經逾1年半時間後，加拿大司法部日前向法院表示，引渡孟晚舟到美國受審的條件已經全部達成。

路透1日報導，加拿大司法部7月31日表示，上周已向法院提交文件，確定有關引渡案的證據齊全。司法部確定，所須的引渡條件已經符合。根據美國政府的逮捕令，現年48歲的孟晚舟於2018年12月被捕，美方指控她針對華為在伊朗的業務往來誤導了匯豐銀行。

加拿大司法部文件指出，證據顯示孟晚舟對匯豐銀行做出不實陳述，冀維持華為與伊朗雙方關係；孟晚舟是引渡案件的當事人，因此，引渡案的條件已經符合法定要求。正式引渡聆訊預料將在2021年4月舉行。

報導稱，孟晚舟代表律師稍早前要求加拿大政府公開所有涉及孟晚舟的文件，加拿大法院將於8月17至21日期間展開聆訊。

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