全球電源與散熱管理暨工業自動化廠-台達電(2308)與中央大學宣布共同成立「機器人聯合教學研究中心」，並簽署合作備忘錄；此次以產學合作方式打造全校性機器人教學與研究實作場域，強化並落實智慧機器人領域的人才培育，為台灣產業「智動化」轉型升級提供優秀人才。

早在2011年起，台達電就與中央大學成立聯合研發中心，除了專注於電力電子、光電影像和顯示科技、電動車等相關科技，近年因應台灣產業升級轉型，亟需新一代智慧機器人領域的人才，亦合作成立「機器視覺研究中心」以及這次的「機器人聯合教學研究中心」，攜手邁向自動化與智能製造。

台達電表示，台達電自1995年首次推出交流馬達驅動器以來，持續在工業自動化領域發展耕耘，針對不同製造產業，打造專屬軟、硬體解決方案，在品質、可靠度和精準度上精益求精，並結合AI智慧與大數據的分析，提供智能製造的整體解決方案。台達亦與亞洲、歐洲多達64所學校合作工業自動化技術研發與創新，培育專業人才不遺餘力；台達工業自動化整合自行研發的工業機器人、機器視覺產品及智慧製造系統推出的全方位智造解決方案，積極以業界實戰經驗協助產業智慧轉型。

台達電機電事業群總經理劉佳容表示，中央大學長期致力於產學融合，對智能製造相關課程尤為重視，在專業人才培養上投入許多人力和資源；而台達投入工業自動化領域25年，至今已成為該領域產品最齊全、技術最深厚、服務最全面的世界級廠商之一。成長的關鍵動能來自優秀的人才，因此台達近年也加速投入各式產學合作計畫，透過合作研發、設備捐贈，和國內外知名大專院校攜手培育未來人才，此次雙方合作建置「機器人聯合教學研究中心」，除了提供相關產品，更透過台達在工業機器人的開發與應用經驗，協助老師學程規畫，讓學生快速進入機器人的理論和實作領域，亦計畫未來提供學程證書以接軌產業界，增加學生的就業優勢。

中央大學以這項計畫，加上教育部「高教深耕計畫」、「新工程教育方法實驗與建構計畫」等專案經費補助，再透過工學院、機械系自籌款等挹注，共同投入包括產品市值近千萬元預算，整建150平方米的實驗室空間，並整合台達垂直多關節機器人DRV70系列、機器視覺系統DMV2000系統、機器人模擬軟體DRASimuCAD、與智慧感測器等產品，建構六組機器人工作站，做為全校性機器人教學與研究實作場域，此聯合教研中心除可提供校內各學系機器人相關跨域課程教學、畢業專題、專題研究、自主學習專題等實作單元或教學展示使用，同時更可以做為雙方產學合作研究驗證之需求場域，以能提升學生在工業4.0之智動化實務技能與創新應用的能力。

(時報資訊)