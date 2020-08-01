陳菊今天就任監察院長，並兼任國家人權委員會主委，她致詞時表示，接任此職務讓她有機會回到從政初衷，對人權的關心，這也是她一生最後階段的責任，面對媒體詢問是否意味從政最後職務，陳菊進一步指出「這是我最後的公職」，並坦言她的心情不是沒有感受，很可惜立院沒有給她機會接受最嚴格的檢驗。

陳菊表示，她從19歲就開始參與台灣的民主運動，見證台灣從解嚴到戒嚴，她從體制外的社會運動，走入體制內擔任公職超過27年，走了50年來回到從政初衷，認為台灣社會不能受到壓迫與恐懼的人權工作，這也是她生命最後的堅持與美好，「我有一定的年歲，這是我最後的工作，當然是我最後的公職」。

立法院日前在在野黨抗議聲浪中通過監察院人事案，甚至民調直指陳菊不適任，詢及如何回應民意反彈，陳菊坦言，監察院有史以來，大概很少有像這次如此大的變動，「像我這樣的人，好像應該衝擊性很大；面對各政黨對我的質疑，很可惜立法院沒有給我機會接受最嚴格的檢驗」。

「我的心情不是說沒有感受」，陳菊吐露，她一生努力想追求的就是多元民主的社會，那就必須接受不同聲音與批評，這部分她都接受，但她期待過程中，應該讓她有說明的機會。

陳菊表示，不同媒體展現的民調也不同，這也是台灣多元民主的可貴，她都接受，至於如何建立民眾對新任監委的信心，應該看他們未來做了什麼，歡迎大家繼續檢視他們。

(中時 )