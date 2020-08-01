公益音樂人范景翔致力倡導「ME/CFS城市慢生活」理念，持續關懷ME/CFS慢性疲勞患者，將於9月在台北舉辦「ME/CFS城市慢生活世界」巡迴藝術文化活動，范景翔以感謝之心詮釋真、善、美、誠，並融合「LOVE IN CITY愛在城市」傳遞幸福；一路以來的公益行動廣獲名人支持，包括陳明真、佘詩曼、應采兒、裘海正、郭碧婷、潘越雲、邰正宵、田家達、張珈禎、張珈瑜、安以軒等人響應。

范景翔致力公益7年，投入千萬立項的公益項目、主辦音樂會、製作影視作品等，均無發起任何籌款、募資等行動，他早年曾簽約滾石唱片，對於滾石唱片在80年代的代表性歌曲〈快樂天堂〉非常有感覺，不但自己重新詮釋發表，更在各大公益活動演唱；此外，他今年還與聯合國和平使者音樂家朗朗、金曲獎女演唱人順子，以及金馬獎最佳新演員提名鐘楚曦等人一同參與國際電影節、學童成長公益計畫、關愛流浪動物、孝養敬老公益等活動。

范景翔表示：「每個人都有能力，在任何時刻致力公益，這是人生有感的啟發，一個微笑、一個問候、一個關心、一個幫助都是，公益本源與人本精神是現今社會需要的溫度與能量，更是每個城市人都能身體力行的，公益是正能量泉源。」他由衷感謝生命中每一個遇見，並相信「當你想成就世界更好，全宇宙的力量都會來幫助你」。

范景翔持續關懷公益活動。（范禾文化提供）

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