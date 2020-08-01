台南市109學年度國民中小學暨幼兒園連任、調任、新卸任校長、園長佈達暨交接典禮今日（1）登場，共頒發78位校長聘書。台南市長黃偉哲期勉校長，要為孩子的教育權把關，市府也會成為學校最大的後盾。

今日典禮由開元國小校長李添旺、新泰國小校長張溪南、及後壁國中校長高儷玲帶領連任、調任及新任校長就任宣誓，並由財政稅務局副局長邱保華、主計處處長陳淑姿擔任監交人，共同見證教育薪火的傳承。

此次佈達暨交接典禮共頒發校長聘書計78人，辦理校長交接共49人。校長連任29人，分別為大內國中李世昌校長、安定國中陳慧如校長、和順國中謝連陽校長、延平國中杜俊興校長、歸仁國中黃峻宏校長、虎山實小林勇成校長、光榮實小蔡坤良校長、太康國小魏稚恩校長、土庫國小洪傳凱校長、麻豆國小王誌鴻校長、開元國小李添旺校長、下營國小邱明崇校長、大文國小劉春男校長、中西區成功國小鄭國斌校長、長平國小許國煌校長、善化國小黃莉雯校長、錦湖國小周志強校長、長安國小張隆慶校長、文賢國小蔡玉仙校長、大社國小蔡楠清校長、安定區南興國小郭茂松校長、進學國小周生民校長、玉井國小江隆安校長、龍山國小方建良校長、安順國小蘇建銘校長、東山國小曹欽瑋校長、東陽國小蔡淑芬校長、大新國小王聖欽校長、依仁國小歐陽兩坤校長。

校長調任則有42人，分別為佳興國中江俊賢校長調任至竹橋國中、後壁國中黃美芳校長調任至南新國中、南化國中謝元入校長調任至將軍國中、安順國中姜宜潔校長調任至成功國中、復興國中敬世龍校長調任至官田國中、楠西國中黃建凱校長調任至山上國中、南新國中蔡宗憲校長調任至安順國中、竹橋國中潘能耀校長調任至佳興國中、官田國中陳文財校長調任至復興國中、將軍國中鄭俊杰校長調任至楠西國中、保西國小王光宗校長調任至深坑國小、茄拔國小陳俊吉校長調任至善糖國小、新營國小張溪南校長調任至新泰國小、西港國小林銘山校長調任至紀安國小、善糖國小林水順校長調任至層林國小、山上國小林義豐校長調任至𦰡拔國小、海東國小劉珍琳校長調任至石門國小、鹽水國小盧彥賓校長調任至新嘉國小、五王國小林佳慧校長調任至新化國小、新化國小鄭天來校長調任至保西國小、新進國小黃耿鐘校長調任至新民國小、樹人國小劉裕承校長調任至德高國小、石門國小郭芳朱校長調任至大光國小、和順國小柯禧慧校長調任至海東國小、將軍國小陳良圖校長調任至和順國小、永康國小黃淑燕校長調任至西勢國小、𦰡拔國小洪國展校長調任至永康國小、德南國小陳彥宏校長調任至裕文國小、德高國小陳茂盛校長調任至東區復興國小、紀安國小陳雅君校長調任至將軍國小、新泰國小賴昭貴校長調任至新營國小、裕文國小沈坤鴻校長調任至新光國小、西勢國小周脈贇校長調任至五王國小、東區復興國小趙坤川校長調任至德南國小、北門國小呂宗憲校長調任至仁和國小、層林國小周志和校長調任至崇和國小、仁和國小郭國成校長調任至西港國小、西埔國小蘇耿義校長調任至山上國小、新嘉國小林良駿校長調任至新進國小、新光國小陳建銘校長調任至大灣國小、吉貝耍國小姜秋蘭校長調任至北門國小、崇和國小林志宏校長調任至吉貝耍國小。

新任校長共7人，分別為後壁國中校長高儷玲、南化國中校長陳榮華、鹽水國小王惠足校長、青山國小郭耿舜校長、西埔國小姜建宏校長、茄拔國小何麗玉校長、樹人國小黃世忠校長。

另共有4位退休校長，分別為山上國中蔡芳梅校長、大灣國小朱國聖校長、新民國小黃明裕校長、深坑國小汪忠獻校長。

(中時 )