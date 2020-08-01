台灣無尾葉鼻蝠。（太管處提供／王志偉花蓮傳真）

一隻二級保育類「東亞無尾葉鼻蝠」，近日現身太魯閣國家公園，是園區內首次記錄到，相當珍貴，不過可惜被發現時已遭路殺死亡，太管處呼籲民眾夜間開車到山區時，放慢速度，降低路殺事件發生。

太魯閣國家公園管理處指出，黃金蝙蝠生態館志工楊雅雯，7月28日於太魯閣地區進行蝙蝠調查時，於台8線溪畔發電廠附近路面拾獲一隻遭遇路殺的小型食蟲性蝙蝠，經蝙蝠館科學顧問黃俊嘉博士檢視後，確認是保育類第二級的東亞無尾葉鼻蝠，也是園區首次記錄到隻種蝙蝠。

黃俊嘉表示，東亞無尾葉鼻蝠分類上屬於葉鼻蝠科無尾葉鼻蝠屬，分佈範圍廣佈於中國南部、中南半島和印度大陸北部。受到森林破壞和棲所干擾，東亞無尾葉鼻蝠全球族群有下降趨勢，國際自然保護聯盟紅皮書 (IUCN RedList) 也在近期將其保育地位從無危 (Least Concern) 提升至近危(Near Threatened)，並呼籲管理單位加強保育。

黃金蝙蝠生態館長張恒嘉也表示，無尾葉鼻蝠臺灣族群為一特有亞種-台灣無尾葉鼻蝠，與大陸地區亞種在形態及遺傳有所不同，目前僅在本島少數地方有記錄到穩定族群，由於發現地點多在人為開發較多的中低海拔山區，加上分布不連續，部分族群間基因交流較少。林務局及特有生物研究與保育中心制定的 「2017年台灣陸域哺乳動物紅皮書」，也將該亞種列為國家易危類別。

太魯閣國家公園管理處於2017、2018年度分別委託中華自然資源保育協會與台灣蝙蝠學會，進行園區內翼手目動物相調查，兩年期間於園區內共記錄到25種蝙蝠物種。

這次紀錄的台灣無尾葉鼻蝠為園區內紀錄的第26種蝙蝠，園區目前已知紀錄約佔台灣本島翼手目物種數的3／4，顯示太魯閣地區內涵釀豐富的蝙蝠相，為台灣地區蝙蝠多樣性保育的重要棲息地。

太管處指出，夜間動物常利用馬路作穿越廊道，過去曾多次發現黃鼠狼、貓頭鷹或兩棲爬蟲等生物不慎被撞擊，導致傷殘或死亡的個體，呼籲民眾夜間開車進入山區務必放慢速度，降低野生動物的傷亡，並確保行車民眾安全。

(中時 )