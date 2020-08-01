台北市長柯文哲今出席「捐血犬貓資訊媒合平台」成立記者會。（譚宇哲攝）

北市府與北市獸醫師公會成立全台第一個「捐血犬貓資訊媒合平台」，本身是獸醫的北市議員楊靜宇今出席記者會致詞後，市長柯文哲接著致詞，柯先誇楊說，毛小孩終於在政壇有了代言人，隨即又說「通常沒有議員在關心，我們市政府就假裝沒看到」，讓在場議員、官員們的微笑瞬間僵住，場面尷尬。

柯文哲致詞表示，楊靜宇議員從政之前當了30年獸醫，進入議會後還是持續關心，毛小孩終於在政壇有了代言人，通常沒有議員在關心，市政府就假裝沒看到，這也是實情，有在關心，動保處就編預算處理。

柯文哲說，議會有楊靜宇關注毛小孩後，市府這段時間才開始對毛小孩有比較多措施，包括狗公園、寵物可以上捷運公車，犬貓捐血中心成立是台北成為動物友善城市的重要里程碑，「老實講我過去從沒想到狗貓要輸血，我猜以前遇到要輸血的情形就算了。」

柯文哲說，台灣在南海路有血液基金會，負責人類血液配送，感謝動保處跟獸醫師公會成立犬貓捐血的網路媒合平台，8歲以下、15公斤以上的狗如果願意當捐血狗，就能上網登記，哪一天有需要就能配對。

(中時 )