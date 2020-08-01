蔡英文總統親自主持國家人權委員會揭牌儀式。（中央社提供）

前監委陳師孟因欲約談法官引起法界反彈，意外揭開監察院與司法院的緊張關係。兼任國家人權委員會主委的監察院長陳菊中午表示，兩院間的關係若有「緊張」，也不是從現在才開始，但監察權對司法權是必要制衡，期望兩院間可以對話溝通，但站在人權維護與監察制衡的立場，「我們有我們的堅持」。

對於監察院與司法院過去關係緊張的爭議，蔡英文總統對監察院的「三個祝福與期許」中，提到期盼未來能展開院際溝通。

監察院長陳菊中午舉行記者會表示，監察院與司法院的關係若有「緊張」也不是現在才開始，監察權對司法權是必要制衡，這點很重要，未來如何與司法院的溝通，院際之間的溝通不是不行，總統也有指示，希望兩院間要有院際對話。

陳菊指出，監察院尊重司法獨立，但必要的制衡與對人權的維護，監察院與國家人權委員會也有一定的立場，希望未來能與司法院間對話溝通，但站在整個監察院制衡的立場，「我們有我們的堅持」。

對於監察院的存廢議題，陳菊說，朝野對朝著三權分立來努力有共識，若要將五權憲法改為三權分立必須修憲，但修憲門檻很高，若社會有共識，她樂觀其成。

不過，陳菊也強調，任何意見她都尊重，但站在監察院的立場，監察院的去留不表示監察權被漠視，她會努力保障監察院同仁的權利與專業，讓社會有一定的衡平度，這也是未來修憲過程需要審慎討論的部分。

(中時 )