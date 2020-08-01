歐洲工程師染疫，成為睽違110天後，出現的首個疑似本土案例。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，目前國內社區基本上還算是蠻乾淨的，指揮中心匡列的範圍、採檢的範圍很大，因此還是維持原來的基調。社區當中的無症狀感染者應該是有，但應該是零星的，對社區的危險度還好。

(中時 )