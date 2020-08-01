社區有無症狀感染者？陳時中：有但應是零星的 14:262020/08/01 中時 林周義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 陳時中。（圖／本報系資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 歐洲工程師染疫，成為睽違110天後，出現的首個疑似本土案例。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，目前國內社區基本上還算是蠻乾淨的，指揮中心匡列的範圍、採檢的範圍很大，因此還是維持原來的基調。社區當中的無症狀感染者應該是有，但應該是零星的，對社區的危險度還好。 (中時 ) #社區 #無症狀感染者 #範圍 #應該 #零星 也許您會感興趣 推薦閱讀 共享電動機車業者WeMo 擴大高雄營運範圍 17:002020/07/28 財經 中油：第三座液化天然氣接收站合法施工 已避開藻礁範圍 18:132020/07/28 財經 大連疫情擴散 5地9城市受牽連 04:102020/07/29 話題觀察 移工確診 社區潛藏無症狀感染者 04:102020/07/29 生活新聞 新聞早班車》移工確診 社區潛藏無症狀感染者 07:212020/07/29 生活 陸增101例確診 4月中以來首度破百 新疆增89例 14:112020/07/29 兩岸 客庄券可以配眼鏡吃牛排 他質疑「使用店家」有問題 網反讚超好用 19:072020/07/29 生活 陸疫情升溫 單日確診再破百 04:102020/07/30 話題觀察 陸連續兩天新增確診破百例 新疆烏魯木齊占9成 10:482020/07/30 兩岸 殲15具備夜間夥伴加油能力 作戰範圍可提升 18:272020/07/30 軍事 生活熱門新聞 12生肖智商排行榜出爐！老鼠只排第2 屬狗容易被騙 - 生活 不只中部！染疫工程師趴趴走足跡曝光 - 生活 第3號颱風辛樂克來了？氣象局：最快今生成 - 生活 搶11色中衛口罩！康是美今上午11點開賣 各通路懶人包 - 生活 睽違110天再添疑似本土個案！歐洲工程師染疫 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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