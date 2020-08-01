勵政達近日在《女力報到–正好愛上你》在戲裡飾演承接咖啡廳經營者，和王上菲組CP談戀愛，他笑說「我們是從不認識一路吵吵鬧鬧，到我努力追求她成功，俗話說『相愛容易，相處難』，追求時很美好，但真正一起後，就會發現生活與工作理念上價值觀不同，要怎麼扶持體諒，政陽跟尚菲（劇中名）就是很好的寫照！」

至於私下有無研究咖啡？勵政達自認算皮毛程度，建議愛咖啡、又想省錢不講究的懶人，可買二合一無糖咖啡沖泡，再加溫熱牛奶增加溫順感，喝起來就跟外面買的一樣了。不過勵政達自爆，戲裡雖對咖啡有研究，「但最重要任務是追尚菲，比起研究咖啡，我在戀愛方面會下更多的努力去詮釋。」

勵政達和王上菲劇中有親密戲，坦言拍攝過程會害羞，但下戲後相處像哥們，「上菲是個非常可愛的女生，個性很真，很聊得來，而且她反應超機靈」。現實生活中與女友邱偲琹感情穩定，讓勵政達能全力衝刺事業，除了接拍TVBS《女力》系列，日前也演出三立《限時同居侯八天》，目前手上也有幾個工作在談，可謂行程滿檔。被問到是否為暖心男友？勵政達說：「我也不知道怎樣才能算暖，但像政陽會做便當或點心給尚菲吃，這些舉動我就不太會做」。

訪談間有數位韓國留學生誤將勵政達當成是韓系大神安七炫，還用韓語要求自拍留念，勵政達頻頻跟同學道歉婉拒，驚恐又害羞的結巴起來：「不行！不行！這我承受不起…安七炫是國民天王，我距離他還有很多仍需要學習的地方，所以這美名我不能接受！不行！不行！絕對不行，這對安七炫老師非常失禮啊！」。近期發放振興三倍券，勵政達將會買藍光電影收藏、買寵物用品給愛貓。

韓星安七炫。（摘自IG）

(中時 )