泰山冰鎮自1992年成立以來，長年穩居果茶市場市佔第一，並以「檸檬紅茶」為經典主打，深受年輕人喜愛。近年台灣即飲茶市場以強勁力道成長，2019年市場規模已突破270億元，每年市場上新的茶飲料亦達上百款之多。

發現台灣人飲用的習慣逐漸改變，冰鎮率先推出副品牌《冰鎮大人系》，主打「雙倍茶感，真茶實料」，使用比冰鎮檸檬紅茶加倍的茶葉量、嚴選世界各地的優質果汁，經過多次試驗，調製最均衡的茶感，讓消費者喝到優雅果香、濃厚茶韻，不只富有層次而且符合現代趨勢的微甜口感。這樣的訴求自去年底陸續以「大人系桃茶」、「大人系莓茶」、「大人系葡茶」採季節限定販售，受到消費者青睞，正式於2020年夏季推出經典主打「大人系檸檬紅茶」，於7/29在7-11獨家上市，讓美好風味可以一直被回味。

《冰鎮大人系》除了風味特別調配外，包裝也同步「轉大人」，水彩手繪的設計風格結合暖綠色調，體現濃濃的日式清新感，清透耐看，很適合炎炎夏日擁有一瓶，享受午後的時光。

冰鎮檸檬紅茶長銷28年，香甜口感陪伴消費者走過許多美好的時光，如今，濃茶、微甜的《冰鎮大人系》接棒傳承，長大了的生活就從這裡開始，小時候喝《冰鎮》的人，也可試試《冰鎮大人系》!

(中時新聞網)