(15:01 更新)中央疫情指揮中心表示，染疫比利時工程師接觸者共有89人，同事有45人、朋友5人，其他是住宿旅館員工有39人。發言人莊人祥表示，早上已採檢17位，2位是陰性。

至於染疫工程師的平日足跡，莊人祥說，案469都在中部、北部和東北部活動。指揮官陳時中表示，中部外籍工程師的足跡都可被掌握，目前不會發布細胞簡訊。

彰化縣衛生局指出，這名外籍技師5月3日入境後先在旅館居家檢疫，5月21日至6月18日待在彰化工作，6月19日曾北上台北，6月30日在搭高鐵轉計程車回彰化，休假期間多往台北酒吧、也曾往台中、宜蘭等地旅遊或訪友，也會上私人健身房健身，輪流住宿3家旅館。

根據彰化縣衛生局的疫調，目前該名年輕外籍技師，光在彰化縣內活動的場所就有24處，共計371名接觸者，其中有49人居家隔離、116人自主健康管理，另有206人感染風險評估中。與外籍技師同公司的外籍員工也將全面進行清查，已全數通知要求進行採檢。

(中時新聞網)