道奇雖然在1日敗給響尾蛇，但外野手貝茲(Mookie Betts)精彩演出令人讚嘆，他繳出單場3安猛打賞、加盟道奇的首轟，還有一次右外野助殺三壘的305呎「雷射肩」長傳(約93公尺)！響尾蛇終場5-3獲勝。

響尾蛇馬泰(Ketel Marte)首局下敲出右外野平飛安打，棒子都打斷了，這球很深遠滾到界外，馬泰越過二壘後直奔三壘。道奇右外野手貝茲彎腰撿球傳向三壘，傳得又快又準，在馬泰開始滑壘前一刻，球被接進游擊手席格(Corey Seager)手套，他翻身就觸殺了馬泰。

貝茲說：「我知道他(馬泰)有腳程，那球起碼是二壘打，我看他沒減速，所以我不浪費時間(直傳三壘)。」馬泰是很會跑的，他去年跑出9支三壘打，前年跑出12支是國聯第一。這次出局被記錄為一支二壘打。

身為連續4年金手套，貝茲也不是第一次幹這種活，他去年9月在紅襪傳出一模一樣的球，當時那球還彈到牆壁，貝茲也是傳了305呎。此外4局下貝茲敲出陽春全壘打，還有一支二壘打和一壘打。

道奇原本3比1領先，8局下因失誤和保送弄到二出局滿壘，被渥克(Christian Walker)一發深遠二壘打清空壘包，響尾蛇逆轉成功。

(中時新聞網)