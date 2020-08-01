新竹縣警局「波麗士體驗營」，讓學生扮演柯南，抽絲剝繭找凶手。（羅浚濱攝）

新竹縣警局「波麗士體驗營」，學生使用空氣手槍，朝靶紙做射擊競技。（羅浚濱攝）

新竹縣警局1日舉辦為期兩天的「波麗士體驗營」，首度邀請新北市警局警犬隊展演，並規畫4個闖關遊戲，都讓學生們嗨翻天，其中鑑職科把鑑識技巧融入日本忍者風最受歡迎，讓很多學生說「我長大也要當警察！」

縣警局長黃家琦說，去年舉辦「波麗士體驗營」獲各方好評，今年活動開放國小5、6年級參加，上網即秒殺有300多人報名，只能採取電腦隨機抽籤選出160人，學生可藉由體驗活動，了解警察是如何打擊犯罪，維護治安。

黃家琦特別邀請新北市警局警犬隊，帶緝毒犬、搜暴犬及血跡偵搜犬展演，讓大小朋友爭相拍照。現場擺設各式警察應勤裝備，讓學生們拿狙擊槍、MP5衝鋒槍，穿上厚實的防彈背心、戴防彈頭盔與手執盾牌體驗。

學生們分成4組進行闖關遊戲，在靶場親身聽到震耳的槍聲後，由教官指導使用空氣手槍，朝靶紙做射擊競技，男生大多打的不錯，不少女生是零分。

「如果被色狼抓胸，用射箭姿勢把色狼推出去！」在柔道館由教官指導學生防身術，學習自我保護，彼此捉對廝殺練習，都說很趣。

「真的像酒醉，交通椎有兩個！」交通安全課程則讓學生戴上酒測模擬眼鏡，體驗酒後頭暈腦脹的感覺，而後對著一排的交通椎走S型，沒有學生能平衡走好。

鑑識科以目前最夯的「滅鬼忍」網路遊戲，佈置日本忍者風場景，讓學生們扮演柯南，體驗在犯罪現場勘察，採集指紋、血跡，利用科學辦案知識重建犯罪現場，抽絲剝繭找到凶手，讓學生了解邏輯思考的重要性，最讓學生嗨翻天。

(中時 )