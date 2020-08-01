第42屆金穗獎今年因為疫情影響的關係，原訂3月底舉行頒獎典禮，改以「線上直播」方式揭曉15部獲獎作品及10項個人單項表現獎得主名單，並在今日8月1日上午於台北大倉久和大飯店舉辦頒獎交流餐會，讓獲獎者能親手拿到金穗獎座。

本屆金穗獎一般類「首獎」由《蟾鳴》奪下；學生類「首獎」由《看無風景》獲得。《蟾鳴》導演游翰庭同時一舉拿下本屆金穗獎一般類「最佳導演獎」，而擔任本片男主角的楊傑宇，也以他精湛的演技榮獲「個人單項表現獎－最佳男演員」獎，獲得學生作品類首獎殊榮的《看無風景》導演詹博鈞則說：「我的作品就能說明我的一切，希望未來能夠有更好的創作被看見！」

已演出多部長片作品的演員黃瀞怡（小薰）以《無塵之地》獲頒「個人單項表現獎－最佳女演員」獎，她領獎時表示：「謝謝《無塵之地》導演李培玳，謝謝家人，在夢想的這條路上一直陪著她，在演戲中找到自己的信心，並且很驕傲地說我是泰雅族原住民！」

(中時 )