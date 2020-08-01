前總統李登輝日前於台北榮總病逝，總統府今於台北賓館舉行追思活動，前副總統呂秀蓮今下午約2時到場，呂秀蓮用台灣民主總舵手形容李登輝，感謝李登輝把台灣從威權統治度過狂風暴雨奠定民主法治。

呂秀蓮受訪指出，剛剛看到前總統李登輝的照片，至今仍難以相信他已經離開我們，李登輝帶領台灣從威權統治年代走向民主法治，可以用台灣民主的總舵手來形容他。

呂秀蓮說，過去私底下跟李登輝請教很多，很多事情不方便透露，不過，當初她在擔任桃園縣長時，第一個希望他出來選副總統的人士李登輝，李登輝愛才惜才，希望被李登輝照顧過的每個人，都不要辜負李前總統的期勉，應該要超越黨派，跨越藍綠，共同把台灣推向國際，相信李前總統在天堂會繼續眷顧大家。

呂秀蓮當場宣布，現在是台灣4.0的開始，1.0是288事件，2.0是高雄事件（美麗島事件）、3.0是政黨輪替，台灣4.0應該要開始跟國際接軌，讓台灣繼續在國際上發光發熱，李前總統在天之靈一定會感到欣慰。

呂秀蓮說，李前總統妻子曾文惠女士，端莊、嫻淑、慈悲也都留在國人心中，總統夫人請節哀保重。

(中時 )