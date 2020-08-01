位於台灣大道、市府路口的華南銀行舊址，外觀磅礡大氣，具歷史文化價值。（林欣儀攝）

興建於68年前、曾見證台中市中區興衰的華南銀行舊址，多年前被承租商場的廣告棚架遮擋，老建築蒙塵，市議員江肇國為活化中區，牽線美妝業者寶雅公司進駐，該公司首度捨棄原有粉紅裝潢，讓日式風格建物重見天日，未來將與對街的中央書局相互輝映，預計成為台中打卡新景點。

這棟位於台灣大道、市府路口的華南銀行舊址是融合裝飾藝術風格的大樓，為日據時期折衷主義風格，建物中長條狀窗戶、矩形建構的立面及中央鑽頭頂興亞式塔樓特色，在在展現出其磅礡大氣的外觀，為歷史建築豐富的中區增添一筆色彩。

可惜的是，華南銀行該分行搬遷後，該建物一度閒置，之後美華泰承租，卻以廣告棚架遮擋住整座建物外觀，令不少文化人為之嘆息，直到今年初，美華泰決定歇業，寶雅決定租用進駐營運，江肇國說，為讓老建築恢復原有韻味，特別聯繫該公司、都發局，希望跳脫原有企業商業識別，恢復舊有建築立面。

經過多方協調、溝通，新亮相的寶雅捨棄其原有粉紅裝潢特色，保留原有建築外觀，夜晚在燈光點綴下，宛如來到復古舊城區。業者表示，寶雅首度進駐古蹟，在不傷害建築物的情況下，藉由洗刷外觀、融合原有風格的裝潢方式，盼帶來嶄新視覺效益。

重新亮相的建築保留舊有「華銀」浮雕，未來將與中央書局、第四信用合作社等建築串聯，盼帶動中區文創發展，江肇國強調，兼顧企業形象塑造與地方文史保存，此為良好模式，目前中區仍有許多具歷史價值的建物，盼能以此方式振興。

(中時 )