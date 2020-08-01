矽品精密加碼捐贈家扶扶幼助養費。（矽品精密提供／陳淑娥台中傳真）

封測大廠矽品精密1日在六福村舉辦矽品樂園日-Fun遊六福村主題樂園，邀請北台中、彰化家扶中心共80位學童一起參與，並由矽品志工社擔任一日志工，孩子們更大方分享對爸爸的愛。未曾到過遊樂園的小萱得知可到遊樂園玩時，每天都祈禱當天不要下雨，今天終於如願。

暑假開跑2周，多數學子們搭上政府19歲以下免費入園補助優惠前往遊樂園玩，但家扶的孩子們，因父母親忙於工作或隔代教養不便外出，喪失外出遊玩機會。因此矽品邀請廠內工程師哥哥姐姐們擔任志工，並安排專車，帶孩子們暢遊遊樂園。

彰化家扶中心主任王震光表示，矽品公司長期認養及助養家扶兒童，熱心舉辦公益活動招待家扶兒參與，也一直號召公司員工響應每月固定愛心捐款，感謝矽品全體同仁善舉，協助家扶兒能於童年成長過程中享有遊戲權，體驗休閒育樂活動的樂趣。

小萱來自隔代教養家庭，現因祖父母年事已高、健康狀況不佳，需往返醫院就診，鮮少帶小萱外出旅遊。小萱說，常在電視裡看到五彩繽紛的遊樂園，各種不同遊樂設施與遊客尖叫聲深深吸引她，真的很想親自體驗。今年暑假矽品精密圓了小萱的心願，未曾到過遊樂園的小萱，得知可到遊樂園玩時，高興了好久，每天都祈禱當天不要下雨。

由於父親節將至，家扶兒也利用此次機會表達對父親的愛，當海盜船在7層樓高度來回擺盪時，遊客們都驚聲尖叫，孩子們也放下平日的害羞，在海盜船上高舉雙手，大聲高喊「爸爸我愛你」！一旁遊客感受孩子們的熱情，不禁一同放聲吶喊對父親的愛與感謝，讓搭乘海盜船的遊客們在心驚膽跳中又夾雜溫馨氣氛。

矽品精密資深處長張美慧表示，公司自921後開始推動家扶百元俱樂部，已將近20年，累計捐贈近7千萬元，每年也邀請家扶孩童參加矽品公司活動。此次參與遊樂園活動的家扶兒包括彰化海線偏鄉、台中涵蓋國小到國中學生，希望孩子們能夠享受暑假歡樂時光，也希望透過科技人組成志工團，能讓家扶兒對矽品及產業有多一點認識，引導他們的職涯規劃，未來就業時選擇加入台灣最有競爭力的半導體產業。

(中時 )