中部地區傳出1名比利時籍風電工程師染新冠肺炎，今年5月3日到台灣工作，17日居家檢疫解除，7月29日欲出境返國先到醫院篩檢，卻呈弱陽性，目前被收治在負壓隔離病房治療，工作地點大多在北、中、東北，疫調路線框出89位接觸民眾，其同事需居家隔離14天，中區疫情指揮中心追查釐清感染源。

中央流行指揮中心指出，該名比利時籍風電工程師，2採報告發現其血中抗體IgM陰性、IgG陽性，無任何症狀，目前住院隔離治療中。衛生單位除掌握接觸者89人，其中82人居家隔離，7人自主健康管理，感染源待追查釐清。

中區疫情指揮中心指揮官黃高彬表示，比利時籍風電工程師，上班的交通工具為腳踏車，若搭乘大眾交通工具依照規定他都有戴口罩，目前已知該外籍工程師與工人大多是住在船上工作。

據了解，該名比利時籍風電工程師，是歐洲某家外商公司員工，來台3個月期間，接觸外籍與台灣的朋友與同事，居住多家飯店；但台中市衛生局仍不願證實接到疫調通知，中央流行指揮中心表示已掌握其狀況不發布疫調足跡。

(中時 )