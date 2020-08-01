時代力量過去揭弊案、反貪汙色彩鮮明，不過，黨主席、前立委徐永明疑涉收賄弊案，昨遭檢調約談，時力台北市議員黃郁芬昨臉書要求先將徐永明停權，送交黨部紀律委員會議處。黃郁芬今再透過臉書，呼籲黨中央以最高標準針對徐永明涉貪一事進行調查，決策委員會應在徐永明主席停權後，決定代理黨主席。

對此，時力祕書長陳志明表示，黨主席徐永明目前仍在配合檢調調查，黨中央仍靜待結果出爐，預定今晚將會再度召開臨時決策委員會，討論相關因應作為。

據悉，時力昨晚已召開臨時決策會，會中針對徐永明及副祕書長林鈺傑疑似涉賄一事進行討論，會中決議將以最高標準檢視，毋枉毋縱，待偵查告一段落後，將以最快速度進行公開說明。

知情人士透露，昨晚會中有針對可能的情況進行討論，若徐永明獲交保或收賄事實明確，時力今下午將會召開臨時決策會將徐永明停權，並馬上討論辦理代理主席事宜。

依據時力黨章，時力有15名決策委員，黨主席由決策委員投票選出，若因故決策委員低於10人時，應舉行補選，先前的決策委員包括林昶佐、洪慈庸、高潞以用、林亮君等人相繼退黨，連前黨祕書長陳惠敏日前也表態要請辭決策委員，傳出時力現有決策委員剩10人，若徐永明遭停權，恐面臨補選。

據悉，陳惠敏並沒有辭退決策委員，目前時力決策委員有11人，如果徐永明被決策委員會停權，不會涉及決策委員補選問題；至於代理黨主席人選，將會從決策委員中選出。

(中時 )