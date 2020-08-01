暴露狂「台中米娜」日前闖入IKEA、二井OUTLET等大賣場拍攝露三點裸照，引起社會大眾嘩然，照片流出後引起台中警力主動介入調查，不久就將主職是廚師38歲掌鏡人與36歲裸拍女主角，約談到案後送辦，恐吃下妨害風化罪官司；不只是台灣，民風較開放的歐洲，日前也傳出有辣模，大白天無視周遭還有遊客，在公園裡一絲不掛裸拍，唯一差別只有歐洲疫情嚴重，辣模拍照時都戴著口罩。
來自羅馬尼亞的裸模「Catia A」，在公園裡全身沒有和任何衣物蔽體，當時公園裡還有不少遊客來來去去，但她一點也不在意別人的眼光，自在的擺出各種火辣動作，讓拍攝者拍照。
網友從照片中認出這位辣模的真實身分，原來她以藝名「Rebecca Volpetti」拍過不少謎片，這次的裸拍是受邀為EuroNudes拍攝寫真，嘗試戶外的全裸拍攝，戴上口罩也是為了防疫宣傳。
(中時新聞網)
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