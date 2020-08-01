民眾黨高雄市長補選候選人吳益政（右）1日認為，政府應該重視地球暖化議題。（林瑞益攝）

高雄市長補選公辦政見會1日下午舉行，三黨候選人國民黨李眉蓁、民進黨陳其邁與民眾黨吳益政，都表態支持將於8月9日舉行的反空汙大遊行活動。

南部反空汙聯盟、大林蒲居民等人到高雄市政府門口東側舉牌陳情，高喊口號，呼籲民眾愛護環境。

李眉蓁下午在遠處揮手致意，由助理代為接下遊行邀請函，並表示當天將參與遊行，她支持遊行主張的氣候、環境和健康訴求。

接著，吳益政隨後抵達，他接下邀請函後並表示，氣候變遷的問題，從中央到地方都必須一起來面對氣候危機，從總統、立委到地方首長，以及議會都必須思考減碳的綠色新政。在場團體代表高呼「氣候緊急，益政最行」，期待吳益政1日的環境政見有全面而具體的闡述。

最後抵達的是陳其邁，他也逐一跟團體握手致意，並接下遊行邀請函。他說，城市綠樹和環境議題一直是他最關心的部分，在場代表也祝福陳其邁高票當選，期待陳其邁1日提出更多環境保護與市民健康的政見。

南部反空汙聯盟發言人李建誠表示，此次遊行主題關注氣候變遷的所造成的環境與空汙問題，今年南韓有226個地方政府已宣布氣候緊急，由下而上發起，地方帶頭到中央政府提出綠色新政。

反空汙聯盟期許未來高雄市長能率先宣布氣候緊急狀態，提出全面的減碳節能城市轉型計畫，對抗氣候變遷暖化空汙的危機。

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(中時 )