卓文萱在全民大劇團歷史音樂劇《賽貂蟬》飾演女主角貂蟬，2年前首演時在台北城市舞台進行最後一場演出因鈉、鉀離子太低昏倒送醫。《賽貂蟬》本週再度加演，卓文萱表示感受到劇組滿滿的愛，不時會被關心「補充蛋白質了嗎？香蕉吃了嗎？」甚至先前上節目宣傳，同劇組的林俊逸剛好穿了一件有香蕉圖案的褲子，開玩笑的對著卓文萱說：「我連褲子都要提醒妳。」林俊逸劇中飾演呂布，要在15度傾斜的舞臺上耍「方天畫戟」，彩排時不慎腳抽筋。

由台北市立國樂團與全民大劇團合作的全新歷史古裝中文音樂劇《賽貂蟬》暨2018年演出後首度加演，編導謝念祖表示，演出前一週才會決定要加入的時事梗內容，雖然很挑戰演員的即時反應，但會讓「三國」更貼近觀眾生活，帶來全新驚喜。

這次描寫《三國》故事中，曹營軍士因為戴上新「冠」（帽子）而群體感染肺炎，讓曹營士氣大敗；而曹操因貂蟬的「帶賽能力」想要「自行宣佈」放棄一統中原的大業時，更被關羽吐槽「中原本來就不是你的。」以此反諷近期高雄市長候選人論文抄襲爆發後，「自行宣佈放棄學位」的事件，讓台下觀眾看得忍不住拍手大笑。《賽貂蟬》本週六日演出共兩場，高人氣讓首演已全數完售，購票請洽兩廳院售票。

《賽貂蟬》演出陣容堅強，由國民歌王周華健原創作曲、知名作家張大春填寫歌詞、歌手卓文萱飾演女主角貂蟬、演員 黃志瑋飾演男主角關羽，林俊逸飾演呂布、倪子鈞(小馬)飾演曹操，以及黃浩詠、王鏡冠、黃智涵(巨砲)、呂紹齊等實力派演員共同演出。藉由虛構人物，古代四大美人—貂蟬的角度來看三國故事，以顛覆歷史上總是由男性角度去書寫。劇中的貂蟬，被設定為天生「帶賽」的掃把星，只要被送到哪國，那一國便會滅亡，而男人們則利用貂蟬這個能力，藉以掌握天下大權。

卓文萱（右）2年前演出《賽貂蟬》音樂劇因身體不適暈倒。（全民大劇團提供）

林俊逸（右）劇中飾演呂布，要在15度傾斜的舞臺上耍「方天畫戟」，彩排時不慎腳抽筋。（全民大劇團提供）

《賽貂蟬》卓文萱（左）、小馬（右）有精彩互動。（全民大劇團提供）

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