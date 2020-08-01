湖南衛視節目《乘風破浪的姐姐》本周播出第4次公演，上周由萬茜帶領金晨、黃齡、袁詠琳（Cindy）及李斯丹妮的「萬金齡琳丹」，本周再由原班人馬帶來歌曲〈新物種〉，只見Cindy站上旋轉中的鐵架演唱，展現快速躺地下腰等高難度動作，該組合打破節目開播以來觀眾最高投票數，以最高票數458票連續兩周拿下團體戰第一名。

其實節目播出前排練時，Cindy手機意外掉進馬桶裡，她驚呼：「救命啊！」正當所有人為此不知所措的時候，曾經同隊的戰友寧靜馬上拉開高分貝嗓音幫Cindy呼叫節目組，手機才順利獲救，Cindy將手機消完毒繼續使用，打趣安慰自己接下來肯定有好運降臨。

袁詠琳所屬團隊在《乘風破浪的姐姐》節目中再次奪冠。（芒果TV提供

果真在團隊例行排練小考的比賽時，她毫無懸念被隊長萬茜抽中代表全團參加舞蹈排練小考，被團員們笑說走屎運；這次例行排練小考最終勝出者可讓親友團到場拉票，正當大伙兒討論親友團要找誰應援時，Cindy口中冒出地表最強名單、師兄周杰倫，只見現場忽然一片安靜，所有人隨後大喊：「好啊好啊！快讓周杰倫來！」

(中時 )