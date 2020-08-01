2020.08.01 台中市▲美女小提琴演奏家王馨平。（台中市交響樂團提供／陳界良台中傳真）

2020.08.01 台中市▲薩克斯風演奏家吳品康。（台中市交響樂團提供／陳界良台中傳真）

2020.08.01 台中市▲留德長笛家蕭愉潔。（台中市交響樂團提供／陳界良台中傳真）

2020.08.01 台中市▲德國Immling劇院駐院男高音鄭又瑄。（台中市交響樂團提供／陳界良台中傳真）

新冠肺炎疫情衝擊藝文界，台中市交響樂團提供青年演奏家演出舞台，8月份推出「音樂之星」系列音樂會，每周末規畫不同主題，有聲樂、小提琴、薩克斯風與長笛等演出，精采可期，配合防疫每場次限額參加，採預約登記，免費入場。

音樂之星系列音樂會，是古典與流行的跨界音樂饗宴，首場8月2日下午2點半，在台中市交響樂團音樂廳（台中市五權西路一段237號8樓-2）登場，由德國Immling劇院駐院男高音鄭又瑄，與留美鋼琴博士黃佳瑩合作演出，帶來義大利經典詠嘆調、德國藝術歌曲選粹。

接著8月9日登場的是跨界小提琴美女王馨平，她畢業於國立台灣師範大學音樂系，考取美國西北大學全額獎學金，曾參與MMf symphony orchestra演出，曾為義大利Cremona音樂節亞洲唯一代表，即將呈現的小提琴獨奏會「古典與經典」，精彩可期。

8月15日由薩克斯風演奏家吳品康接力演出，吳被古典薩克斯風大師包恩坎普讚譽為「富多樣不同天份的超凡魅力表演者」；8月22日則由留德長笛家蕭愉潔登場獻藝。台中市交響樂團指揮張櫂玹將於每場音樂會中導聆解說，聽音樂說故事，帶大家徜徉音樂世界。

台中市交響樂團團長張淑儀指出，樂團成立17年，以培養國內外優秀青年演奏家為己任，「音樂之星」是為提供新一輩青年演奏家演出舞台所籌畫，盼讓更多優秀的年輕音樂家被發掘，也藉此建立音樂人才智庫，傳承台灣的音樂人脈。

張淑儀表示，音樂之星音樂會免費邀請愛樂者蒞臨，為配合防疫，每場次限額30名聽眾，須事先來電預約保留入場資格，電洽（04）23787838＃9陳小姐。

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