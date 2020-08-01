彰化縣衛生局到比利時外籍技師工作職場進行疫病調查。（彰化縣衛生局提供／謝瓊雲彰化傳真）

年輕的比利時外籍技師到中部為彰化離岸風電工作，平時休假休閒多元、十分活躍，光在彰化縣內就有24個場所。（彰化縣衛生局提供／謝瓊雲彰化傳真）

年輕的比利時外籍技師到中部為彰化離岸風電工作，光彰化縣內就已有371名接觸者。（彰化縣衛生局提供／謝瓊雲彰化傳真）

新冠肺炎疫情再起？時值盛夏，中央流行疫情指揮中心1日公布新增7例確診者，6例為境外感染，其中案469中央仍不肯明確定義為本土感染或境外感染，強調感染源仍需再釐清。彰化縣衛生局指出，已針對這名比利時20多歲工程師進行疫調，初步匡列371名接觸者。

根據了解，彰化縣海外風場正在積極進行水下基礎工程，包含台電、多家外商公司都設置辦公室，有許多外籍工程師跨海來工作，平時多住在公司簽約合作的特約旅館，而案469比利時工程師，平時主要住在鹿港某家高級商務旅店。

彰化縣衛生局指出，這名外籍技師5月3日入境後先在旅館居家檢疫，5月21日至6月18日待在彰化工作，6月19日曾北上台北，6月30日在搭高鐵轉計程車回彰化，休假期間多往台北酒吧、也曾往台中、宜蘭等地旅遊或訪友，也會上私人健身房健身，輪流住宿3家旅館。

根據彰化縣衛生局的疫調，目前該名年輕外籍技師，光在彰化縣內活動的場所就有24處，共計371名接觸者，其中有49人居家隔離、116人自主健康管理，另有206人感染風險評估中。與外籍技師同公司的外籍員工也將全面進行清查，已全數通知要求進行採檢。

疫調顯示，跟外籍技師同一處工作的員工，有46人、連同另外3名台籍友人，目前都居家隔離並採檢。而他下榻的3間旅館、7間餐廳和2家健身房，有高達300名接觸者，多數要求自主健康管理，健身房因為密閉場所，感染風險高者則須居家隔離。另外還有4處酒吧，仍在追蹤清查接觸者。

另有12名計程車司機、10名醫院醫護人員都是接觸者，也要求自主健康管理。其他外籍技師去過的彰化縣內場所，也正由彰化警方協助清查數位軌跡，持續調查追蹤可能接觸者。

(中時 )