來自比利時的工程師今確診新冠肺炎，感染源成謎。雖然男子5月3日入境後就未離台，但中央流行疫情指揮中心未定調為本土個案。指揮官陳時中表示，在證據不充足時，不會輕易下判斷。
比利時男子5月3日入境來台工作，7月29日因欲出境返國，至醫院自費採檢後確診。男子在台一共待了2個多月，也在台灣檢出陽性，但中央流行疫情指揮中心未將其列入本土個案。
中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，男子血中抗體IgM陰性，IgG陽性，這樣的情況意味著感染的時間較早。陳時中則說，過去也有感染很久病毒才消除的個案，例如金巴黎台商，住院2個多月都仍檢出病毒，這名男子也有比利時感染的可能性。
陳時中表示，在證據沒出來之前，不會輕易下判斷說對方是境外或境內。以男子的情況，對社會應該不會有什麼危險性。至於所謂的證據是什麼？陳時中則說，我們會做抗體檢驗和PCR檢驗，找出交錯時間，判斷可能性高或低，若周遭都沒人感染，也沒有抗體，也很難講是本土感染，會根據科學數據來說話。
(中時 )
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